Британія відправить Україні 14 танків Challenger 2 та майже 30 САУ AS90
У найближчі кілька тижнів до України з Великої Британії відправлять ескадрилью з 14 танків Challenger 2.
Слідом за ними мають бути спрямовані ще близько 30 самохідних артилерійських установок AS90.
Більше подробиць щодо підтримки України міністр оборони Великої Британії Бен Воллес має повідомити в Палаті громад 16 січня.
До слова, в уряді Великої Британії обіцяють сплеск активності уже цього тижня.
Зокрема, прем’єр-міністр Ріші Сунак має намір прискорити дипломатичну та військову підтримку України найближчими тижнями.
Зокрема, очільник уряду доручив міністрам активізувати міжнародні дії на тлі наближення року з часу повномасштабного вторгнення Росії до України.
Прем’єр-міністр заохочує союзників якнайшвидше надати підтримку, заплановану на 2023 рік, щоб досягти максимального ефекту, тому що Росія потерпає через проблеми з поповненням запасів та різке падіння морального духу.
Відомо, що цього тижня міністр оборони Бен Воллес вирушить до Естонії та Німеччини, щоб працювати із союзниками по НАТО та іншими міжнародними партнерами з приводу підтримки України.
Тим часом міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі з цією ж метою попрямує до Сполучених Штатів та Канади.
Крім того, повідомляють в уряді, уже найближчими днями Велика Британія почне навчати Збройні сили України використовувати танки та гармати, постачання яких передбачено ширшими зусиллями Сполученого Королівства.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: gov.uk