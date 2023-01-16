Січень, 16 в 20:50

Словаччина передала Україні вже восьму САУ Zuzana 2, повідомив міністр оборони Ярослав Надь.

У червні 2022 року українські воїни розпочали навчання на такому типі самохідних артилерійських установок.

Після модернізації першої версії САУ Zuzana 2 отримала ствол з довгою 52 калібру, нову броньовану кабіну для екіпажу, можливість обертання вежі на 360 градусів, зменшення кількості команди, необхідної для обслуговування, до трьох осіб, завдяки автоматизації процесів. Перші розробки нова версія пройшла в грудні 2009 року.

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Важливі деталі

Наразі далекобійною самохідною артилерійською установкою армії Росії є 2С19 Мста-С. Максимальна відстань її стрільби – до 25 км. Тобто на понад 10 км менше в порівнянні з Zuzana 2.

САУ Zuzana 2 дає можливість українським воїнам вести вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 метри). Переможець у такій артилерійській дуелі очевидний.

Тактико-технічні характеристики

калібр стовбура : 155 мм;

: 155 мм; довжина стовбура : 52 калібру;

: 52 калібру; боєкомплект : 40 снарядів;

: 40 снарядів; відстань до цілі : максимальна – 39,6 км;

: максимальна – 39,6 км; темп стрільби : протягом однієї хвилини – 6 пострілів на хвилину, стандартний – 5 пострілів на хвилину;

: протягом однієї хвилини – 6 пострілів на хвилину, стандартний – 5 пострілів на хвилину; маса : 28,450 кг;

: 28,450 кг; максимальна швидкість по шосе : понад 80 км/год;

: понад 80 км/год; запас ходу : 750 км;

: 750 км; додаткове озброєння: кулемет 7,62 або 12,7 мм для самооборони.

Ціна питання

У 2018 році Міністерство оборони Словаччини замовило 25 самохідних артилерійських установок Zuzana 2 за €149 млн для озброєння своєї армії. Виходячи з цього, можна вирахувати, що одна САУ коштує близько €5,96 млн.

Фото: Jacob Bradford