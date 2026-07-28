Уночі проти 28 липня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами, а Запорізьку та Дніпропетровську області — авіацією, безпілотниками й артилерією.

Крім того, вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутний автобус у Херсоні.

Водночас російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву та тимчасові обмеження в роботі трьох аеропортів.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський прибув до США, де планує зустрічі з Дональдом Трампом, його командою та американськими сенаторами. Головними темами переговорів мають стати посилення української протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії.

Про ці та інші події ночі та ранку 28 липня — читайте далі.

Атака КАБами на Суми

Уночі проти 28 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах.

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей — троє дітей і троє дорослих. У лікарні продовжують обстежувати 10-річного хлопчика. Попередньо, його травми неважкі.

Іншим постраждалим медики надали допомогу без госпіталізації.

Після влучань зруйновано три та пошкоджено орієнтовно 12 приватнихі житлових будинків. Рятувальна операція тривала від ночі. Загиблих, за попередньою інформацією, немає.

Удари по Запоріжжю та області

Російські війська атакували житловий район Запоріжжя. Загалом упродовж минулої доби внаслідок ударів по місту та Запорізькому району постраждали 14 людей, серед яких троє дітей.

За добу окупанти завдали 1 107 ударів по 49 населених пунктах області.

Російська авіація здійснила 16 ударів по Запоріжжю та низці громад. Ще 824 атаки були завдані безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню та 263 артилерійські удари.

До обласної влади надійшло 161 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками й артилерією.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади. Пошкоджено аграрне підприємство, автозаправну станцію та магазин.

Постраждав 59-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

У Покровській громаді Синельниківського району та Вербківській громаді Павлоградського району виникли пожежі.

У Кам’янському районі під удар потрапила Верхівцевська громада, де пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Атака на маршрутку в Херсоні

Близько 06:10 28 липня російські військові скинули вибухівку з безпілотника на маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона.

Унаслідок вибуху постраждала 62-річна жінка, яка проходила поруч. Вона дістала вибухову травму та осколкове поранення плеча.

Медики надали їй допомогу на місці.

Водій та пасажири маршрутки не постраждали. В автобусі вибито лобове скло.

Удари по Чернігівщині

Російські війська протягом доби атакували населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури Чернігівської області.

Увечері 27 липня російський безпілотник типу Гербера влучив в автозаправну станцію в селищі Холми. Унаслідок атаки об’єкт зазнав руйнувань.

Поранення дістав 21-річний місцевий житель. Його госпіталізували.

Уночі ще один дрон вибухнув на території аграрного підприємства в Корюківці. Після удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також упродовж доби російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури області. Інформація про наслідки цих ударів уточнюється.

Атака дронів на Москву

Уночі проти 28 липня російська влада заявила про атаку на Москву.

За твердженням мера міста Сергія Собяніна, із 20:30 27 липня до 06:30 28 липня в напрямку Московської області летіло понад 390 безпілотників. Більшість із них нібито нейтралізували сили протиповітряної оборони на далеких підступах. 81 БпЛА, переконує Собянін, було знищено на підльоті до Москви.

Через атаку на Москву тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків запровадили в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський.

У російських пабліках поширювали відео прольоту дронів і задимлення в Московській області.

Серед імовірних цілей називали регенераторний завод у Чехові, який займається переробленням шин і виробництвом гумової продукції, а також склади Wildberries у селі Коледіно. Офіційного підтвердження влучань немає.

Зеленський прибув до США

Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де планує провести зустрічі з Дональдом Трампом, представниками його команди та іншими американськими партнерами.

Головним пріоритетом переговорів президент назвав посилення української протиповітряної оборони, зокрема захисту від балістичних ракет.

Зеленський також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті американського сенатора Ліндсі Грема.

За словами глави держави, під час візиту обговорюватимуть стратегічну співпрацю зі США, підтримку обороноздатності України та можливі кроки для наближення миру.

Пізніше стало відомо, що всіх 100 членів Сенату США запросили на зустріч із Володимиром Зеленським у Капітолії.

Переговори заплановані на вечір 28 липня за місцевим часом.

Однією з головних тем має стати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Документ, підготовлений Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем, передбачає можливість запровадження високих мит проти держав, які імпортують російські нафту, газ та уран.

Також відбудеться зустріч Зеленського з Дональдом Трампом.

Затримання підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві

Польські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому нападі на українську пару у Вроцлаві.

Одного з фігурантів затримали бійці контртерористичного підрозділу, коли він намагався залишити місто. Третього підозрюваного продовжують розшукувати.

За попередньою інформацією, нападники почули, що молоді люди розмовляють українською, після чого напали на них біля магазину.

Постраждала дівчина дістала серйозні травми шиї, їй наклали шви. У неї та її хлопця також підозрюють струс мозку.

Міністерство закордонних справ України очікує на об’єктивне розслідування та покарання винних.

Чоловік із ножем на мітингу у Львові

У Львові правоохоронці встановили особу чоловіка, якого затримали з ножем під час акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Ним виявився 32-річний житель Новояворівська.

За попередньою інформацією, чоловік у балаклаві дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів мітингу. Учасники акції затримали його та передали поліції.

Правоохоронці вилучили ніж. Відомо, що затриманий має розлади психічного здоров’я.

Наразі вирішується питання щодо його поміщення до спеціалізованого закладу.

Вибух автомобіля в Одесі

Вранці 28 липня у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія в Одесі вибухнув автомобіль.

За попередніми даними поліції, 49-річний водій завів кросовер і почав рух, після чого транспортний засіб вибухнув.

Чоловік дістав поранення. Медики оглянули його на місці, інформації про госпіталізацію наразі немає.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють причини вибуху та всі обставини інциденту. Після завершення першочергових слідчих дій події нададуть правову кваліфікацію.

За інформацією джерел РБК-Україна, автомобіль, який вибухнув, належить військовому.

Стрілянина на Буковині

Вранці 28 липня у селі Їжівці Чернівецького району озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час проведення слідчих дій.

За даними поліції, правоохоронці прибули до будинку 54-річного місцевого жителя в межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю. Під час процесуальних заходів чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого втік до лісового масиву.

Унаслідок стрілянини поранення дістали двоє правоохоронців. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У Чернівецькій області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До пошуків залучили додаткові сили та засоби.

Правоохоронці розшукують 54-річного жителя села Їжівці Валерія Міглея та закликають громадян не наближатися до нього, адже чоловік може бути озброєним і становити небезпеку. Усіх, хто має інформацію про його місцеперебування, просять негайно повідомити на лінію 102.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 616-ту добу.

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