Січень, 18 в 20:22

Колишній британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вважає, що Росія не реалізує свої погрози щодо ядерного удару по території України, оскільки отримає збройну відповідь Заходу.

Про це політик розповів в інтерв’ю Європейській правді.

— Щодо ядерних питань – ми надіслали чіткий аргумент Путіну, і він його почув. А зараз дуже важливо, щоби ми не дозволили Путіну перевести все в обговорення ядерного протистояння між НАТО і Росією, – зазначив він.

За його словами, Захід повинен уникнути пастки Путіна, коли він починає говорити “про якусь ядерну логіку чи ядерне протистояння”.

Зараз дивляться

— Я вважаю, що імовірність цього (застосування ядерної зброї, – Ред.) нищівно мала. Якщо Росія застосує ядерну зброю, то Путін просто перестане бути членом людської цивілізації. А всі “невизначені” держави – країни Перської затоки, Індія, інші держави Азії, Африки тощо – всі вони будуть втрачені для Путіна.

На думку британського політика, в разі ядерного удару Захід буде змушений завдати удару у відповідь.

— Крім того, нинішнє заморожування російської економіки буде абсолютно ніщо порівняно з тим, що ми зробимо з Росією Путіна після того, як він завдасть ядерного удару. Для пересічних мешканців Росії це буде абсолютною катастрофою. Через все це ядерний удар просто не відбудеться, – зазначив політик.

На думку високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Росія вдається до погроз ядерною зброєю в моменти, коли впадає у відчай через провали.

Джерело: Європейська правда