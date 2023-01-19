Гаубиці С-60 та KRAB: Польща оголосила про військову допомогу Україні
Польща в межах нового пакету військової допомоги Україні передасть зенітні установки С-60 та 70 тис. боєприпасів до них.
Про це йдеться у декларації, підписаній учасниками зустрічі представників оборонних відомств країн Європи та розміщеній на сайті британського уряду.
— Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними комплектами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує постачання 155-мм гаубиць KRAB і забезпечує Україну різними типами боєприпасів, – зазначається в документі.
Також Варшава готова передати Києву роту танків Leopard 2 із тисячею боєприпасів, але у межах міжнародної коаліції.
Детальніше зі списком техніки та послуг, які дев’ять країн Талліннської обіцянки готові надати Україні, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.
Заява під назвою Талліннська обіцянка була підписана міністрами оборони Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії та Литви, а також представниками Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини після зустрічі в Естонії.
Джерело: Уряд Британії