Гаубиці С-60 та KRAB: Польща оголосила про військову допомогу Україні

Січень, 19 в 20:41

Польща в межах нового пакету військової допомоги Україні передасть зенітні установки С-60 та 70 тис. боєприпасів до них.

Про це йдеться у декларації, підписаній учасниками зустрічі представників оборонних відомств країн Європи та розміщеній на сайті британського уряду.

— Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними комплектами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує постачання 155-мм гаубиць KRAB і забезпечує Україну різними типами боєприпасів, – зазначається в документі.

Також Варшава готова передати Києву роту танків Leopard 2 із тисячею боєприпасів, але у межах міжнародної коаліції.

Зараз дивляться Детальніше зі списком техніки та послуг, які дев’ять країн Талліннської обіцянки готові надати Україні, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі. Заява під назвою Талліннська обіцянка була підписана міністрами оборони Великої Британії, Естонії, Польщі, Латвії та Литви, а також представниками Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини після зустрічі в Естонії. Читайте Сягне сотень: Литва про майбутнє рішення з Рамштайну щодо танків Україні Джерело: Уряд Британії

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