Нідерланди відправлять в Україну дві пускові установки системи Patriot

Січень, 20 в 21:55

Нідерланди надішлють в Україну дві пускові установки та ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, йдеться в повідомленні Міноборони країни 20 січня.

Це сталося після того, як на зустрічі з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про плани країни приєднатися до Америки та Німеччини для передачі системи Patriot в Україну.

Домовленості щодо прискорення процесу були досягнуті під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Зараз дивляться У Пентагоні заявили, що українські військові почнуть навчання з ракетної системи Patriot цього тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО. Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії у польовій артилерійській школі США, яка навчає військовослужбовців понад століття. Читайте Україна отримає можливість для контрнаступу навесні, ЗСУ потрібні танки – Остін

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