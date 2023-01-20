Нідерланди відправлять в Україну дві пускові установки системи Patriot
Нідерланди надішлють в Україну дві пускові установки та ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, йдеться в повідомленні Міноборони країни 20 січня.
Це сталося після того, як на зустрічі з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про плани країни приєднатися до Америки та Німеччини для передачі системи Patriot в Україну.
Домовленості щодо прискорення процесу були досягнуті під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбулася на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
У Пентагоні заявили, що українські військові почнуть навчання з ракетної системи Patriot цього тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО.
Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії у польовій артилерійській школі США, яка навчає військовослужбовців понад століття.