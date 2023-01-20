Рішення про передання танків Leopard не було ухвалено на зустрічі Рамштайн – Блащак

Січень, 20 в 20:10

Рішення про передання танків Leopard не було ухвалено на зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (у форматі Рамштайн).

– Під час зустрічі ми поговорили з групою з 15 країн, які використовують танки Leopard. Ми хочемо створити коаліцію країн, щоб оснастити Україну цими танками. Жодних рішень не ухвалено, у нас заплановані подальші зустрічі, – повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Проте він заявив, що все ж таки залишається надія на постачання бойових танків Leopard Україні у майбутньому.

– Мені здається, що так. Зустрілися міністри оборони з 15 країн. Пісторіус сказав, що є міністром (оборони Німеччини, – Ред.) другий день, тому він поки не може дати висновки. Але я переконаний, що побудова цієї коаліції буде успішною, – вважає Блащак.

Іноземні журналісти зазначають, що на засіданні Контактної групи з оборонної підтримки України з 50 країн увага була прикута до Німеччини, оскільки від згоди керівництва ФРН залежало, чи отримає Україна танки Leopard.

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Джерело: Onet