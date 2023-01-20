Україна отримає можливість для контрнаступу навесні, ЗСУ потрібні танки – Остін

Січень, 20 в 21:44

Українські воїни зможуть здійснити контрнаступ навесні, а до його початку західні союзники мають створити вікно можливостей для постачання танків ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи переговори про передачу танків Leopard 2 Україні під час брифінгу за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн.

– Ми переконалися в тому, що в України є можливості, необхідні для успіху просто зараз. Є вікно можливостей до весни, коли вони можуть почати свій контрнаступ. Це невеликий проміжок часу, – сказав Остін.

Зараз дивляться Міністр оборони США додав, що союзники мають можливість зібрати надзвичайну бойову міць та передавати військове озброєння Україні. – Це включає танки. Польща продовжує пропонувати танки та надасть їх. Інші країни також висловлюють готовність, – заявив очільник Пентагону. Читайте Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні на €1 млрд

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