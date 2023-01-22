Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Санкції ЄС обмежили роботу ще одного телеканалу пропагандистів з Росії

Ілля Нежигай, редактор стрічки
російська пропаганда
Фото: Depositphotos

У Франції припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT, оскільки санкції Євросоюзу блокували рахунки пропагандистів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram каналі телеканалу РФ.

– Після п’яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії – який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії – Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності, – йдеться у повідомленні.

Пропагандисти з Росії, як не дивно, назвали це “темною сторінкою” для свободи інформації у Франції.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 7 грудня 2022 року Європейська комісія винесла пропозицію щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, що передбачає обмеження майже 200 фізичних і юридичних осіб, серед яких, зокрема три російських банки. Санкційний пакет також передбачав запровадження нового експортного контролю та обмежень для товарів подвійного призначення, оскільки вони можуть бути використані Росією у війні проти України. Під обмеження потрапили ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніка та різноманітні ІТ компоненти.

Крім того, санкції ЄС передбачали блокування пропаганди Російської Федерації в Європі. Як запропонувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дев’ятий пакет передбачав унеможливлення для мовлення чотирьох російських каналів.

Вже посеред грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Читайте
Санкції ЄС мають на меті занурити економіку РФ у рецесію на десятиліття – фон дер Ляєн

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка