У Франції припинив роботу російський пропагандистський телеканал RT, оскільки санкції Євросоюзу блокували рахунки пропагандистів.

Про це повідомляється в офіційному Telegram каналі телеканалу РФ.

– Після п’яти років наполегливості правляча влада досягла своєї мети: закриття RT France. Під прикриттям 9-го пакету санкцій проти Росії – який спрямований не проти нашого каналу, а проти нашого акціонера і материнської компанії – Генеральна дирекція казначейства вирішила заморозити банківські рахунки RT France, що унеможливлює продовження нашої діяльності, – йдеться у повідомленні.

Пропагандисти з Росії, як не дивно, назвали це “темною сторінкою” для свободи інформації у Франції.

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Нагадаємо, 7 грудня 2022 року Європейська комісія винесла пропозицію щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, що передбачає обмеження майже 200 фізичних і юридичних осіб, серед яких, зокрема три російських банки. Санкційний пакет також передбачав запровадження нового експортного контролю та обмежень для товарів подвійного призначення, оскільки вони можуть бути використані Росією у війні проти України. Під обмеження потрапили ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніка та різноманітні ІТ компоненти.

Крім того, санкції ЄС передбачали блокування пропаганди Російської Федерації в Європі. Як запропонувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, дев’ятий пакет передбачав унеможливлення для мовлення чотирьох російських каналів.

Вже посеред грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.