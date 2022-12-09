Грудень, 08 в 22:41

Європейська комісія хоче підірвати “російський військово-промисловий комплекс” новим пакетом санкцій, що зачіпає цілий ряд галузей промисловості.

Про це із посиланням на документи санкцій пише POLITICO.

Пакет спрямований на те, щоб придушити “посилення російського промислового потенціалу” за допомогою розширеного списку з 169 організацій, що надають товари, “які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони і безпеки”.

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Під нові санкції підпадають двигуни для безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти, йдеться в юридичному тексті.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів для використання в авіації та космічній галузі, “включивши в нього авіаційні двигуни та їх частини”, а також ставить під нові обмеження “ноутбуки, жорсткі диски, камери і об’єктиви”.

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, також буде призупинено дію ліцензій на мовлення для російських пропагандистських телеканалів НТВ/НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ і Першого каналу.

Третій документ, який стосується осіб, охоплених дев’ятим пакетом санкцій Єврокомісії, накладає нові обмеження на кілька воєнізованих і расистських формувань, а також вводить санкції проти Яна Ігоровича Петровського – командира так званої оперативної групи Русич, яка підтримує тісні зв’язки з приватною військовою компанією Вагнер.

Наразі посли ЄС обговорюють перелік нових санкцій з метою їх ухвалення цього тижня або на початку наступного тижня. Пропозиції мають бути підтримані всіма країнами ЄС.

7 грудня Єврокомісія анонсувала 9-й пакет санкцій против Росії та розкрила його деталі.

Планується додати ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, три російські банки, заборонити трансляцію чотирьох пропагандистських каналів, а також перекрити РФ доступ до безпілотників через постачальників з третіх країн (Іран).