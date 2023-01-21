Січень, 21 в 17:54

Причиною того, що Захід часто зволікає з постачанням Україні потрібного озброєння, є завищені страхи через ядерні погрози Кремля.

Про це екскомандувач армії США в Європі генерал Бен Годжес розповів в інтерв’ю виданню NV. Таким чином він пояснив, чому західна зброя надходить до України дозовано.

Годжес відкинув версію, що керівництво США свідомо уповільнює надання зброї, щоб затягнути війну та виснажити Росію і її армію.

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– Я думаю, причиною того, що наше постачання зброї до України повільне та недостатнє в тому, що ми маємо завищені страхи, що Росія застосує свою ядерну зброю. Звичайно, це ризик, який треба сприймати серйозно, але мені здається, що ми його перебільшуємо, – зазначив генерал.

Він назвав “доволі низькою” вірогідність того, що Москва таки наважиться на застосування ядерної зброї під час повномасштабної війни проти України. Годжес пояснив, що агресор не отримає від цього якихось переваг.

– Це не дає їм жодних переваг, тільки гарантує катастрофічні наслідки, як і казав президент (США Джо, – Ред.) Байден. Тому ми зараз маємо припинити уникати бачення ситуації, чого від нас дійсно потребує Україна, що є засобом її перемоги, та передати їй цю зброю, – наголосив Годжес.

Генерал також пояснив, чому Росія може завдавати ракетних ударів по українській території, зокрема по Києву, із зенітних систем С-300 та С-400. За його словами, у РФ фактично є “захищена тилова зона” через те, що Україна досі не отримала далекобійні ракети.

Годжес зазначив, що наша держава має право на захист, а тому повинна отримати це озброєння. Йдеться, зокрема, про далекобійні ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані в 300 км.

– Через те, що ми не надали нічого дальнобійнішого за системи залпового вогню, ми фактично створили безпечну для росіян зону за межами 90 км… Тому, звичайно, ATACMS, малі авіаційні бомби, безпілотники Great Eagle – це ті системи, які допоможуть Україні захистити себе і вражати об’єкти, з яких РФ здійснює атаки проти невинних українських людей, – пояснив генерал.

Як відомо, за час повномасштабної війни Кремль неодноразово вдавався до ядерних погроз. Російський диктатор Володимир Путін не виключав, що РФ може включити до своєї військової доктрини можливість завдання превентивного ядерного удару.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто припускав, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо агресору загрожуватиме поразка у війні.

Водночас колишній британський прем’єр Борис Джонсон вважає таку ймовірність дуже низькою, оскільки Захід завдасть у відповідь катастрофічного удару по РФ.