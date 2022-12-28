Під загрозою поразки РФ може піти на застосування ядерної зброї – глава Міноборони Італії

Грудень, 28 в 14:49

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо їй загрожуватиме поразка у війні.

– Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви – так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна, – сказав він.

Водночас Крозетто додав, що Італія продовжить підтримувати Україну.

Міністр зазначив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що Україна “місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об’єкти: лікарні, школи, електростанції”.

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– Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати, – наголосив італієць.

На думку глави Міноборони, такі поставки повинні бути сумісні з наявністю змоги поповнити запаси цієї зброї і передати її Києву в хорошому робочому стані.

– Ви не знайдете ракети в супермаркеті, це складні системи, для яких потрібен тривалий час виробництва… Тому, якщо ми даємо Україні системи ППО, ми повинні взяти їх зі своїх запасів, і ми повинні зробити це, не позбавляючи захисту себе, і з упевненістю в якості, – сказав Крозетто.

27 грудня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Однією з тем розмови було постачання систем ППО для українських військових.

У листопаді ЗМІ писали, що Рим розглядає передачу Києву систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.

Джерело: Il Fatto Quotidiano

Фото: Guido Crosetto