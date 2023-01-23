Січень, 23 в 16:49

Країна-агресор Росія вирішила вислати посла Естонії. У відповідь на це офіційний Таллінн анонсував аналогічні кроки щодо російського посла. А Латвія на знак солідарності з Естонією знижує рівень дипломатичних відносин із РФ.

Що відомо про протистояння між країнами Балтії та РФ у дипломатичній сфері – далі в матеріалі.

Заява МЗС РФ та відповідь Естонії

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Зранку 23 січня Міністерство закордонних справ РФ оголосило про “зниження рівня дипломатичних відносин” з Естонією. Москва вирішила вислати естонського посла Маргуса Лайдре: він має залишити РФ 7 лютого цього року.

В МЗС РФ стверджують, що це зроблено у відповідь на “радикальне скорочення” персоналу російського посольства в Таллінні.

– У відповідь російською стороною ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах, – додали в російському МЗС.

У Міністерстві закордонних справ Естонії вже відреагували на такий крок Москви та анонсували аналогічний крок: посол РФ Володимир Ліпаєв має залишити країну.

– Естонія бере до відома сьогоднішнє рішення Росії скоротити дипломатичну присутність до рівня тимчасового повіреного. Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із РФ, – наголосили у відомстві.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires. We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia. — Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023

Очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликає країни-члени Євросоюзу дотримуватися принципу паритету в дипломатичних відносинах із РФ. Згідно з цим принципом, кількість російських дипломатів у країні Євросоюзу та штат посольства цієї країни в РФ мають бути однаковими.

– Естонія не відступить від принципу паритетності, про який ми повідомили РФ, – заявив Рейнсалу.

Варто зазначити, що 11 січня МЗС Естонії оголосило про скорочення кількості працівників посольства РФ у Таллінні. З 1 лютого 2023 року в країні зможуть працювати вісім дипломатів та 15 осіб адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. Метою цього рішення було досягнення паритету в штаті посольств в Естонії та РФ.

– З огляду на те, що персонал посольства РФ не займається розвитком естонсько-російських відносин в умовах агресивної війни, ми вважаємо нинішній розмір представництва Росії не виправданим, – пояснював тоді Урмас Рейнсалу.

Як інформує естонська телерадіомовна компанія ERR, в більшості європейських країн кількість співробітників посольств Росії є непропорційно великою в порівнянні з посольством тієї чи іншої країни Європи в РФ.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України, навесні 2022 року, Естонія закрила російські консульські представництва в Нарві та Тарту, а також вислала трьох співробітників посольства РФ із дипломатичним статусом, які “активно підривали безпеку” країни та розповсюджували пропаганду на виправдання дій Росії.

Реакція Латвії та Литви

На знак солідарності з Естонією Латвія також вирішила знизити рівень дипломатичних відносин з РФ із 24 лютого.

– У зв’язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від РФ діяти належним чином, – наголосив глава МЗС Латвії Едгарc Рінкевичс.

Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Латвія зменшить рівень дипломатичного представництва в РФ до тимчасового уповноваженого.

А в Міністерстві закордонних справ Литви висловили цілковиту солідарність з Естонією та наголосили на необхідності дотримуватися принципу паритету в дипломатичних відносинах.

– Нещодавнє необґрунтоване і невиправдане рішення влади РФ вислати естонського посла є ознакою простого відчаю, – йдеться у повідомленні МЗС Литви.

Full solidarity with our Estonian friends and allies: the principle of parity that Estonia asked Russia to respect must be observed. The recent, unfounded and unjustified, decision of the Russian authorities to expel the Estonian ambassador is a sign of simple desperation. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) January 23, 2023

Ще в серпні минулого року латвійські ЗМІ повідомляли, що місцева поліція більше не охоронятиме російські генеральні консульства у містах Даугавпілсі та Лієпаї. Дипломатичних працівників цих консульств оголосили в Латвії небажаними особами.

Джерело: МЗС Естонії, ERR, МЗС РФ