Країна-агресор Росія вирішила вислати посла Естонії. У відповідь на це офіційний Таллінн анонсував аналогічні кроки щодо російського посла. А Латвія на знак солідарності з Естонією знижує рівень дипломатичних відносин із РФ.

Що відомо про протистояння між країнами Балтії та РФ у дипломатичній сфері – далі в матеріалі.

Заява МЗС РФ та відповідь Естонії

Зранку 23 січня Міністерство закордонних справ РФ оголосило про “зниження рівня дипломатичних відносин” з Естонією. Москва вирішила вислати естонського посла Маргуса Лайдре: він має залишити РФ 7 лютого цього року.

В МЗС РФ стверджують, що це зроблено у відповідь на “радикальне скорочення” персоналу російського посольства в Таллінні.

У Міністерстві закордонних справ Естонії вже відреагували на такий крок Москви та анонсували аналогічний крок: посол РФ Володимир Ліпаєв має залишити країну.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.

We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia.

— Estonian MFA ???????? | ???? #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023