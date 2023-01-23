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В Іспанії викрили банду, яка експлуатувала українців на підпільних тютюнових фабриках

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
іспанська поліція затримала банду

Поліція Іспанії викрила банду, яка керувала трьома нелегальними тютюновими фабриками, на яких експлуатували біженців з України.

У ході спільної операції з Європолом було заарештовано 27 осіб.

Поліція Іспанії звинувачує їх у великій контрабанді партій тютюну, підробленні сигарет та розповсюдженні їх в Іспанії та за кордоном. Повідомляється, що заводи могли виготовляти понад пів мільйона пачок сигарет щодня.

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За інформацією поліції, українці, які втекли від повномасштабного вторгнення в їхню країну, жили у некомфортних умовах у “набитих” притулках на заводах.

BBC пише, що вони працювали багато годин і не виїжджали, оскільки деякі в’їхали в країну нелегально. Водночас боси організації насолоджувалися “розкішним життям”, відмиваючи гроші за контрабанду тютюну.

Під час рейду правоохоронці вилучили тютюнові вироби на суму €37,5 млн, розкішні автомобілі, ювелірні вироби та великі суми готівки. Обшуки провели у понад 20 будинках, промислових будівлях і магазинах.

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Першу підпільну фабрику було виявлено поблизу Севільї наприкінці 2021 року. Після чого поліція провела ще дві операції у східному регіоні Валенсії та провінції Ла-Ріоха на півночі.

У листопаді законодавці Європейського парламенту повідомили, що трудова експлуатація українців зростає, заявивши, що термінова ситуація та мовні бар’єри іноді змушують біженців брати неофіційну та низькооплачувану роботу.

Фото: Guardia Civil

Джерело: BBC
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