В Іспанії викрили банду, яка експлуатувала українців на підпільних тютюнових фабриках

Січень, 23 в 17:35

Поліція Іспанії викрила банду, яка керувала трьома нелегальними тютюновими фабриками, на яких експлуатували біженців з України.

У ході спільної операції з Європолом було заарештовано 27 осіб.

Поліція Іспанії звинувачує їх у великій контрабанді партій тютюну, підробленні сигарет та розповсюдженні їх в Іспанії та за кордоном. Повідомляється, що заводи могли виготовляти понад пів мільйона пачок сигарет щодня.

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За інформацією поліції, українці, які втекли від повномасштабного вторгнення в їхню країну, жили у некомфортних умовах у “набитих” притулках на заводах.

BBC пише, що вони працювали багато годин і не виїжджали, оскільки деякі в’їхали в країну нелегально. Водночас боси організації насолоджувалися “розкішним життям”, відмиваючи гроші за контрабанду тютюну.

Під час рейду правоохоронці вилучили тютюнові вироби на суму €37,5 млн, розкішні автомобілі, ювелірні вироби та великі суми готівки. Обшуки провели у понад 20 будинках, промислових будівлях і магазинах.

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Першу підпільну фабрику було виявлено поблизу Севільї наприкінці 2021 року. Після чого поліція провела ще дві операції у східному регіоні Валенсії та провінції Ла-Ріоха на півночі.

У листопаді законодавці Європейського парламенту повідомили, що трудова експлуатація українців зростає, заявивши, що термінова ситуація та мовні бар’єри іноді змушують біженців брати неофіційну та низькооплачувану роботу.

Фото: Guardia Civil