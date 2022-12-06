На Закарпатті контрабандисти хотіли дронами переправити до Румунії 470 пачок сигарет

Грудень, 06 в 15:15

На Закарпатті прикордонники вилучили три безпілотники, якими місцеві контрабандисти незаконно переправляли через кордон до сусідньої Румунії сигарети.

Нелегальну операцію військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону перервали посеред ночі.

– Прикордонникам відділу Вилок надійшла інформація від офіцерів оперативно-розшукового відділу. Вони, разом з оперативниками, на околиці села Вербовець знайшли місце злету трьох дронів літакового типу, – повідомила Фактам речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Контрабандисти запускали дрони за 11 км від державного кордону. Не на приватній території, а посеред поля. На місці злету прикордонники застали лише одного ділка.

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– Оперативники наразі встановлюють усіх осіб, які йому допомагали. Бо самотужки розгорнути цю діяльність він не міг. На місці не було машини, – додає Леся Федорова.

Разом із трьома безпілотниками, готовими до злету, прикордонники вилучили змінні батареї до дронів, пульти управління та ноутбук із позначеним на ньому маршрутом польоту.

А також три пакунки сигарет без акцизних марок. Дрони мали перевезти до Румунії 470 пачок сигарет. Це майже ящик.

– Чоловіка, який саме намагався доправити контрабандний тютюн до Румунії, затримали. Повідомлення про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 204 ККУ Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, направили до Нацполіції, – повідомляє речниця.

За це чоловіку загрожує штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян.

Крім того, цивільним під час воєнного стану запускати дрони заборонено. За це порушення теж передбачена відповідальність.