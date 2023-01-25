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Європа планує надати Україні 80 Leopard, німецькі танки прибудуть в березні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Leopard 2
Фото: Getty Images

Європейські країни мають намір передати Україні 80 танків Leopard. Водночас німецькі танки надійдуть на озброєння ЗСУ до кінця березня.

За даними видання Spiegel, загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків. Згідно з попередніми даними, в кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон з танків Abrams готують США.

– Відповідно, німці беруть участь з ротою танків Leopard 2A6 у батальйоні, в який, як кажуть, фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки та норвежці збирають другий батальйон Leopard типу 2А4, – йдеться у повідомленні.

За інформацією іноземних видань, третій батальйон прибуде з США з приблизно 30 основними бойовими танками M1 Abrams, хоча поки офіційних підтверджень немає.

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Джерело: Spiegel
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