Велика Британія планує відправити в Україну свої основні бойові танки Challenger 2 наприкінці березня цього року.

Про це повідомив сьогодні високопосадовець британського Міністерства оборони Алекс Чалк.

За його словами, танки Challenger прибудуть в Україну вчасно і стануть у нагоді під час можливого нового наступу військ РФ навесні.

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– Ми плануємо, що це буде наприкінці березня, – зазначив Чалк у парламенті у відповідь на запитання, коли Київ зможе отримати танки.

Він уточнив, що до того часу українські військові пройдуть інтенсивну підготовку, як експлуатувати та обслуговувати цю важку техніку.

Раніше Велика Британія анонсувала поставку Україні 14 бойових танків Challenger 2 разом із додатковою артилерійською підтримкою.

Днями посол України у Британії Вадим Пристайко повідомив, що українські танкісти розпочнуть освоювати нове озброєння вже найближчим часом.

Інші держави, такі як США та Німеччина, також зобов’язалися поставити танки, що було сприйнято офіційним Києвом як потенційний поворотний момент у боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії.

Так, 25 січня Німеччина погодилася поставити Україні роту танків Leopard 2 (14 одиниць). Крім того, Берлін дозволив іншим державам реекспортувати ці танки до нашої країни. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що танки надійдуть до кінця березня.

Водночас Польща анонсувала постачання Leopard 2 протягом кількох тижнів. Варшава планує терміново розпочати тренування українських танкових екіпажів.

США, своєю чергою, планують відправити 31 танк M1 Abrams, але спочатку українські захисники мають пройти навчання, яке розпочнеться “через тижні”.