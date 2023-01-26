Січень, 26 в 8:41

Білий дім заявив, що навчання українських військовослужбовців поводженню з американськими важкими танками M1 Abrams може розпочатися через тижні, а не місяці.

Про це повідомляє CNN.

Джон Кірбі, координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки, заявив, що рішення про постачання сучасних західних танків з боку Німеччини та США готувалося кілька тижнів.

Зараз дивляться – Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, ухвалювали протягом кількох тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень з німцями та з нашими союзниками, – сказав Кірбі. За його словами, Пентагону будуть потрібні тижні, а не місяці, щоб завершити підготовку плану навчання українських військових поводженню з танками M1 Abrams і запустити його. Хоча закупівля танків і завершення такої підготовки все ж таки займе місяці.

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