У Білому домі розповіли, коли може розпочатися навчання ЗСУ на танках Abrams
Білий дім заявив, що навчання українських військовослужбовців поводженню з американськими важкими танками M1 Abrams може розпочатися через тижні, а не місяці.
Про це повідомляє CNN.
Джон Кірбі, координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки, заявив, що рішення про постачання сучасних західних танків з боку Німеччини та США готувалося кілька тижнів.
– Рішення, яке ви бачили сьогодні, як з боку Німеччини, так і з боку Сполучених Штатів, ухвалювали протягом кількох тижнів у ході багатьох, багатьох обговорень з німцями та з нашими союзниками, – сказав Кірбі.
За його словами, Пентагону будуть потрібні тижні, а не місяці, щоб завершити підготовку плану навчання українських військових поводженню з танками M1 Abrams і запустити його.
Хоча закупівля танків і завершення такої підготовки все ж таки займе місяці.