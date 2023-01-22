Січень, 21 в 23:37

У Великій Британії найближчим часом українські танкісти розпочнуть навчання на британських танках Challenger 2.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти, – сказав він.

Посол впевнений, що навчання “не займе багато часу”, оскільки, за словами британських інструкторів, танкісти Збройних сил мають високу мотивацію та навчаються дуже швидко.

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Вадим Пристайко також додав, що танки Challenger 2 вже готуються до відправки в Україну.

– Ті танки, які підготовлені для нас, вже готуються для від’їзду в Україну, – повідомив він.

Нагадаємо, прем’єр Великої Британії Ріші Сунак посеред січня офіційно підтвердив передачу Україні танків Challenger 2, а згодом британський міністр оборони Бен Воллес назвав кількість зазначених бойових танків – 14.

Водночас у грудні 2022 року головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний казав, що для наступальної операції Україні потрібні 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.