Кислиця пояснив, чому Путін не хоче переговорів про завершення війни
- Сергій Кислиця заявив, що Володимир Путін наразі не має бажання вести переговори про завершення війни.
- Російська стратегія на наступну зиму може бути спрямована на розкол українського суспільства.
Російський президент Володимир Путін не прагне переговорів про завершення війни, оскільки сподівається, що важка зима послабить Україну та спричинить розкол у суспільстві.
Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву заступника голови Офісу президента Сергія Кислиці.
Путін розраховує на розкол українського суспільства
– У Путіна наразі немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму, – сказав Кислиця.
Він вважає, що російська стратегія на наступний зимовий період передбачає розкол українського суспільства та сподівання на те, що “хтось не витримає, хтось почне тікати, хтось піде з вилами на владу або на сільраду, на сусіда, на брата”.
Заступник глави ОП наголосив, що Україна гідно пережила минулу зиму попри блекаути.
Він зауважив, що через збройний конфлікт в Ірані, який розпочався наприкінці лютого, були спустошені запаси антибалістичних засобів США.
Кислиця припускає, що цієї зими українці “будуть складати іспит на стійкість”.
На його переконання, Росія зможе перемогти тільки у тому випадку, якщо українці самі себе послаблять, “якщо у нас не буде єдності”.
Нагадаємо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що восени та взимку Росія може зосередити удари по українській енергетиці, системах опалення та водопостачання, газовій інфраструктурі, а також логістичних об’єктах.
За його словами, росіяни продовжать завдавати ударів і по цивільних об’єктах.