Російський президент Володимир Путін не прагне переговорів про завершення війни, оскільки сподівається, що важка зима послабить Україну та спричинить розкол у суспільстві.

Про це пише Укрінформ з посиланням на заяву заступника голови Офісу президента Сергія Кислиці.

Путін розраховує на розкол українського суспільства

– У Путіна наразі немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до її кінця, тобто щонайменше до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні як нація, щоб пережити цю зиму, – сказав Кислиця.

Він вважає, що російська стратегія на наступний зимовий період передбачає розкол українського суспільства та сподівання на те, що “хтось не витримає, хтось почне тікати, хтось піде з вилами на владу або на сільраду, на сусіда, на брата”.

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Заступник глави ОП наголосив, що Україна гідно пережила минулу зиму попри блекаути.

Він зауважив, що через збройний конфлікт в Ірані, який розпочався наприкінці лютого, були спустошені запаси антибалістичних засобів США.

Кислиця припускає, що цієї зими українці “будуть складати іспит на стійкість”.

На його переконання, Росія зможе перемогти тільки у тому випадку, якщо українці самі себе послаблять, “якщо у нас не буде єдності”.

Нагадаємо, заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що восени та взимку Росія може зосередити удари по українській енергетиці, системах опалення та водопостачання, газовій інфраструктурі, а також логістичних об’єктах.

За його словами, росіяни продовжать завдавати ударів і по цивільних об’єктах.

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