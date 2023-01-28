Нова пошта відкрила 15 відділень у Польщі – перелік адрес
У семи містах Польщі відкрито 15 відділень Нової пошти. У них працюють українці, які обслуговують клієнтів українською та польською мовами.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними пресслужби, відправити до України та отримати можна посилки вагою до 30 кг.
Термін доставки – від п’яти днів, а оплатити послуги можна готівковими коштами або через банківську картку. Графік роботи відділень: з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, а у суботу та неділю – з 09:00 до 18:00.
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Нова пошта у Польщі – перелік адрес
Люблін
- відділення 20/1, вул. Kameralna 1;
- відділення 20/2, вул. Tomasza Zana 39.
Вроцлав
- відділення 1/50, вул. Trzebnicka 50;
- відділення 53/2, вул. Zwycięska 25.
Гданськ
- відділення 1/80, вул. Rakoczego 30;
- відділення 80/2, вул. Augusta Emila Fieldorfa 2.
Познань
- відділення 61/1, вул. Garbary 95;
- відділення 60/2, вул. Promienista 87.
Жешув
- відділення 35/1, вул. Aleja Józefa Piłsudskiego 34.
Краків
- відділення 30/1, вул. Kamienna 19В;
- відділення 30/2, вул. Lipska 4.
Варшава
- відділення 01/2, вул. Męcińska 18;
- відділення 01/3, вул. Kaliny Jędrusik 9;
- відділення 01/4, вул. gen. Józefa Zajączka 11;
- відділення 01/5, вул. Stefana Okrzei 18.
Фото: Нова пошта