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Нова пошта відкрила 15 відділень у Польщі – перелік адрес

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нова пошта відкрила 15 відділень у Польщі – перелік адрес

У семи містах Польщі відкрито 15 відділень Нової пошти. У них працюють українці, які обслуговують клієнтів українською та польською мовами.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними пресслужби, відправити до України та отримати можна посилки вагою до 30 кг.

Термін доставки – від п’яти днів, а оплатити послуги можна готівковими коштами або через банківську картку. Графік роботи відділень: з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, а у суботу та неділю – з 09:00 до 18:00.

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Нова пошта у Польщі – перелік адрес

Люблін

  • відділення 20/1, вул. Kameralna 1;
  • відділення 20/2, вул. Tomasza Zana 39.

Вроцлав

  • відділення 1/50, вул. Trzebnicka 50;
  • відділення 53/2, вул. Zwycięska 25.

Гданськ

  • відділення 1/80, вул. Rakoczego 30;
  • відділення 80/2, вул. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Познань

  • відділення 61/1, вул. Garbary 95;
  • відділення 60/2, вул. Promienista 87.

Жешув

  • відділення 35/1, вул. Aleja Józefa Piłsudskiego 34.

Краків

  • відділення 30/1, вул. Kamienna 19В;
  • відділення 30/2, вул. Lipska 4.

Варшава

  • відділення 01/2, вул. Męcińska 18;
  • відділення 01/3, вул. Kaliny Jędrusik 9;
  • відділення 01/4, вул. gen. Józefa Zajączka 11;
  • відділення 01/5, вул. Stefana Okrzei 18.
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Фото: Нова пошта

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