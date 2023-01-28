Січень, 28 в 17:46

У семи містах Польщі відкрито 15 відділень Нової пошти. У них працюють українці, які обслуговують клієнтів українською та польською мовами.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними пресслужби, відправити до України та отримати можна посилки вагою до 30 кг.

Термін доставки – від п’яти днів, а оплатити послуги можна готівковими коштами або через банківську картку. Графік роботи відділень: з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 20:00, а у суботу та неділю – з 09:00 до 18:00.

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Нова пошта у Польщі – перелік адрес

Люблін

відділення 20/1, вул. Kameralna 1;

відділення 20/2, вул. Tomasza Zana 39.

Вроцлав

відділення 1/50, вул. Trzebnicka 50;

відділення 53/2, вул. Zwycięska 25.

Гданськ

відділення 1/80, вул. Rakoczego 30;

відділення 80/2, вул. Augusta Emila Fieldorfa 2.

Познань

відділення 61/1, вул. Garbary 95;

відділення 60/2, вул. Promienista 87.

Жешув

відділення 35/1, вул. Aleja Józefa Piłsudskiego 34.

Краків

відділення 30/1, вул. Kamienna 19В;

відділення 30/2, вул. Lipska 4.

Варшава

відділення 01/2, вул. Męcińska 18;

відділення 01/3, вул. Kaliny Jędrusik 9;

відділення 01/4, вул. gen. Józefa Zajączka 11;

відділення 01/5, вул. Stefana Okrzei 18.

Фото: Нова пошта