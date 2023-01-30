Січень, 30 в 14:56

Україна може стати членом Європейського Союзу вже через кілька років. Таким сценарій є реальним, проте спочатку потрібна перемога у спровокованій РФ повномасштабній війні.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу TVP Info заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

За його словами, на саміті Україна-ЄС, який пройде 3 лютого в Києві, Євросоюз має надіслати потужний політичний сигнал щодо перспективи членства нашої держави. Положення з цього приводу мають бути включені до спільної декларації за підсумками заходу.

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Яблонський зазначив, що саміт є надзвичайно важливою подією, оскільки “корінь агресії РФ – бажання заблокувати інтеграцію України з Європою”.

– Саміт Україна-ЄС показує, що цей відкритий шлях до членства, який також відбувся завдяки польській ініціативі, є чимось реальним. Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Євросоюзу. Це реально, якщо тільки ми дозволимо Україні виграти цю війну, – наголосив Яблонський.

Він додав, що українці чітко демонструють, у якому напрямку прагнуть розвиватися: бути ближчими до Європи, приєднатися до Європейського Союзу та НАТО.

А принципи міжнародного права передбачають, що кожна держава має самостійно вирішувати, до якого блоку входити.

– Якщо Росія хоче перешкодити Україні зробити це, роль Європи, Євросоюзу та НАТО — серйозно поставитися до цього питання, – заявив Яблонський.

Як відомо, в червні 2022 року за одностайною згодою лідерів усіх 27 держав-членів ЄС Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас Єврокомісія визначила сім блоків реформ, які офіційний Київ повинен реалізувати, перш ніж розпочнуться переговори про членство в ЄС.

Однією з ключових тем саміту Україна-ЄС 3 лютого буде вступ нашої держави до Євросоюзу.

Джерело: TVP Info

Фото: МЗС Польщі