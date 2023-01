Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю Україні. Свою позицію ці країни пояснюють начебто бажанням “запобігти подальшій ескалації”.

Відповідну заяву зробили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі на зустрічі в Будапешті.

Austria, Hungary agree on not sending weapons to Ukraine https://t.co/g2x7WmlUcN

Зараз дивляться — EURACTIV (@EURACTIV) January 31, 2023 Водночас обидві країни готові надавати гуманітарну допомогу українським біженцям, які вимушено їдуть за кордон через повномасштабну війну. Салай-Бобровніцкі повідомив, що Угорщина “перебуватиме на боці миру” та надаватиме біженцям необхідну допомогу. – Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки ми живемо в небезпечний час, – додав він. А Клаудія Таннер назвала найбільшою небезпекою те, що війна може поширитися на Європу, спровокувавши зростання міграції. За її словами, в цьому випадку йшлося б не лише про звичайну, а про гібридну війну. – Наслідки надзвичайно відчутні не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас, – повідомила Таннер. За даними Euractiv, кількість прохань про притулок в Австрії в 2022 році зросла втричі: до 108 490 заявок. Це найбільш різке зростання серед країн Євросоюзу. Водночас в Угорщині було зареєстровано найменше заявок – лише 46, оскільки ця країна відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству Європейського Союзу. Наприкінці грудня глава Міноборони Австрії Клаудія Таннер твердила, що наразі “незрозуміло, чи буде колись переможець у війні” РФ проти України. Вона також заявила про “необхідність переговорів”. Угорщина ж від початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилася приєднатися до інших західних союзників у наданні Україні військової допомоги. Читайте Орбан назвав Україну “нічийною землею”. МЗС викликало посла Угорщини на відверту розмову Джерело: Euractiv, Österreich

