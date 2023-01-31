Austria, Hungary agree on not sending weapons to Ukraine https://t.co/g2x7WmlUcN

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— EURACTIV (@EURACTIV) January 31, 2023

Водночас обидві країни готові надавати гуманітарну допомогу українським біженцям, які вимушено їдуть за кордон через повномасштабну війну.

Салай-Бобровніцкі повідомив, що Угорщина “перебуватиме на боці миру” та надаватиме біженцям необхідну допомогу.

– Тісна співпраця буде найбільш важливою, оскільки ми живемо в небезпечний час, – додав він.

А Клаудія Таннер назвала найбільшою небезпекою те, що війна може поширитися на Європу, спровокувавши зростання міграції. За її словами, в цьому випадку йшлося б не лише про звичайну, а про гібридну війну.

– Наслідки надзвичайно відчутні не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас, – повідомила Таннер.

За даними Euractiv, кількість прохань про притулок в Австрії в 2022 році зросла втричі: до 108 490 заявок. Це найбільш різке зростання серед країн Євросоюзу.

Водночас в Угорщині було зареєстровано найменше заявок – лише 46, оскільки ця країна відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству Європейського Союзу.

Наприкінці грудня глава Міноборони Австрії Клаудія Таннер твердила, що наразі “незрозуміло, чи буде колись переможець у війні” РФ проти України. Вона також заявила про “необхідність переговорів”.

Угорщина ж від початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилася приєднатися до інших західних союзників у наданні Україні військової допомоги.

Джерело: Euractiv, Österreich