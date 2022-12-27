Незрозуміло, чи буде переможець: в Австрії заговорили про необхідність переговорів

Грудень, 27 в 14:21

Глава Міноборони Австрії Клаудія Таннер, відповідаючи на запитання про перспективи деокупації української території, заявила, що наразі “незрозуміло, чи буде колись переможець у війні”, яку РФ розв’язала проти України. Про це повідомляє Welt.

Таннер зазначила, що поділяє думку генерала армії США Марка Міллі, який раніше сказав, що Україна нібито не зможе виграти війну у найближчому майбутньому, тобто звільнити всі захоплені росіянами землі.

— Боєздатність України недооцінювали на початку цієї війни, й сьогодні, після понад десяти місяців, усе ще часто недооцінюють. Однак Москва має величезні запаси засобів та солдатів. На щастя, Україна досягла дуже важливих успіхів, але їй потрібно захищати величезну територію, – сказала вона.

На її думку, важливо, щоб на на тлі бойових дій відбувалися переговори, і таким чином, щоб увага все більше поверталася до дипломатії.

Зараз дивляться

— Але серед деяких держав ЄС існує думка, що Україна, як суверенна держава, сама вирішує, коли розпочинати переговори і якою має бути мета цих переговорів. З іншого боку, Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю та мільярдами, повинен працювати з Києвом, щоб з’ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни та коли має сенс розпочинати переговори у відповідній формі, – сказала вона.

Таннер додала, що “не можна забувати про високі ціни на енергоносії” – наслідок війни Путіна проти України, яку люди на Заході “все частіше вважають обтяжливою”.

Глава Міноборони наголосила, що Австрія “нейтральна країна”, яка не допомагає Україні озброєнням та боєприпасами, але дає польові рентген-апарати, каски та обігрівачі.

Джерело: Welt