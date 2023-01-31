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Скандал Катаргейт: комітет ЄС проголосував за зняття недоторканності з двох євродепутатів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Європарламент
Фото: Unsplash

Комітет Європарламенту проголосував за зняття недоторканності з двох євродепутатів після запиту бельгійської влади, яка розслідує хабарницький і корупційний скандал Катаргейт (Qatargate).

Недоторканність пропонують зняти з Марка Тарабелли з Бельгії та Андреа Коццоліно з Італії.

Очікується, що у четвер імунітет щодо двох євродепутатів скасує Європарламент після голосування.

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Влада Бельгії висунула звинувачення чотирьом особам у хабарництві, відмиванні грошей і членстві в злочинній організації у зв’язку з імовірними платежами з Катару.

Чотирьох осіб взяли під варту до суду: ексдепутата Європарламенту від Італії П’єра Антоніо Панцері, депутата Європарламенту від Греції Єву Кайлі, її помічника Франческо Джорджі та голову брюссельської неурядової організації Нікколо Фіга-Таламанку.

Єва Кайлі автоматично втратила імунітет, оскільки прокурори вважали, що спіймали її на гарячому. Згідно з бельгійським законодавством, депутати Європарламенту не мають імунітету від судового переслідування, якщо їх підозрюють у вчиненні злочину.

Що відомо про Катаргейт?

9 грудня поліція Брюсселя разом зі службою безпеки Європарламенту провели масштабні обшуки в домівках та кабінетах кількох європейських посадовців.

У першій хвилі свого розслідування правоохоронці затримали шістьох підозрюваних, серед яких була віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі.

Поліція вилучила близько €150 тис. у брюссельській квартирі, яку вона розділила зі своїм колегою-підозрюваним Джорджі. Того ж дня батька Кайлі зупинили при спробі покинути брюссельський готель із €750 тис., схованими в багажі, але пізніше відпустили без звинувачення.

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Джерело: The Guardian
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