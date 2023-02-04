Аналог додатку Дія можуть запровадити у країнах Азії та Африки – Мінцифри

Лютий, 04 в 18:29

Міністерство цифрової трансформації веде комунікацію, спрямовану на впровадження у понад п’яти країнах мобільного додатку Дія, який надає низку державних послуг в Україні.

Йдеться про впровадження схожого додатку та надання інших послуг у країнах Азії та Африки, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, потенційно схожі угоди можуть залучити кошти до державного бюджету.

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Йдеться про мільярди гривень для впровадження додатка Дія за короткий період часу, оскільки відбудеться продаж не лише технологічного продукту, а також експертизи та консалтингу.

Раніше адміністратор американського агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розповіла, що США мають наміри повторити успіх програми електронного врядування Дія в інших країнах, створивши аналогічні застосунки для інших країн.