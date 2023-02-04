Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Аналог додатку Дія можуть запровадити у країнах Азії та Африки – Мінцифри

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Аналог додатку Дія можуть запровадити у країнах Азії та Африки – Мінцифри
Фото: УНІАН

Міністерство цифрової трансформації веде комунікацію, спрямовану на впровадження у понад п’яти країнах мобільного додатку Дія, який надає низку державних послуг в Україні.

Йдеться про впровадження схожого додатку та надання інших послуг у країнах Азії та Африки, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, потенційно схожі угоди можуть залучити кошти до державного бюджету.

Зараз дивляться

Йдеться про мільярди гривень для впровадження додатка Дія за короткий період часу, оскільки відбудеться продаж не лише технологічного продукту, а також експертизи та консалтингу.

Раніше адміністратор американського агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розповіла, що США мають наміри повторити успіх програми електронного врядування Дія в інших країнах, створивши аналогічні застосунки для інших країн.

Читайте
Чи видаватимуть повістку та військовий квиток через додаток Дія – пояснення Мінцифри

Джерело: Радіо Свобода
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка