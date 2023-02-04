РФ намагається залучити до бойових дій засуджених жінок, щоб поповнити втрати – Генштаб

Лютий, 04 в 18:35

Російська Федерація намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок, щоб поповнити втрати у живій силі. Про це повідомляє у зведенні 4 лютого Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, протягом тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також відомо, що цих жінок направили на територію Російської Федерації для проходження відповідної підготовки.

Зараз дивляться За даними Генерального штабу ЗСУ, українська авіація протягом доби завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вдарили по пункту управління, двох районах зосередження живої сили, зенітно-ракетному комплексу та складу пально-мастильних матеріалів ворога. Читайте Дозволить більше знати про ворога: в Силах оборони впроваджують систему Delta

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