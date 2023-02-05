У Китаї висловили невдоволення після збиття повітряної кулі над США

Лютий, 05 в 17:31

У Китаї висловили невдоволення та протест після того, як Сполучені Штати Америки збили найімовірніше китайську шпигунську повітряну кулю біля узбережжя Кароліни.

За даними з відкритих джерел, зазначена куля перетинала важливі військові об’єкти на всій території Півночі Америки.

– Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини, – заявили в МЗС Китаю. Китай відповів, що може вживати подальших дій, розкритикувавши США за начебто “очевидну надмірну реакцію та серйозне порушення міжнародної практики”.

Присутність повітряної кулі в небі над США цього тижня завдала серйозного удару і без того напруженим американо-китайським відносинам. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен раптово скасував візит до Пекіна через цей інцидент.

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За словами високопоставленого американського військового чиновника, для збиття ймовірної китайської шпигунської повітряної кулі використовували винищувачі з авіабази Ленглі у Вірджинії.

Американський чиновник стверджує, що була використана одна ракета. Американські військові використовували літаки F-22 і випустили ракету AIM-9X.