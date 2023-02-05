За війну проти України: набула чинності заборона завозити нафтопродукти до ЄС з РФ
Вже набула чинності заборона на імпорт з території Російської Федерації нафтопродуктів, зокрема, бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту до Європейського Союзу відсьогодні, 5 лютого.
За даними іноземних видань, підставою для обмежень стали санкції, запроваджені 27 країнами-членами ЄС у відповідь на повномасштабну війни РФ проти України.
Зокрема, ЄС затвердив ембарго на морські постачання нафтопродуктів з Росії ще влітку, яке почало діяти 5 грудня 2022 року.
Проте діє виняток для Софії та Загреба, які до кінця 2023 року можуть закуповувати газойль. Прага також має можливість поки що купувати російське дизельне пальне.
Згідно з планом, передбачено перехідний період протягом 55 днів для суден, які мають наміри перевезти російські нафтопродукти, закуплені та завантажені до 5 лютого, а також розвантажені до 1 квітня 2023 року.
Гранична ціна на рівні $45 за барель встановлена на нафтопродукти зі знижкою до сирої нафти, зокрема, мазут. Друга гранична ціна у розмірі $100 за барель стосується нафтопродуктів високого перероблювання з премією до сирої нафти, серед них бензин і дизельне пальне.