За війну проти України: набула чинності заборона завозити нафтопродукти до ЄС з РФ

Вже набула чинності заборона на імпорт з території Російської Федерації нафтопродуктів, зокрема, бензину, дизеля, гасу, нафти та мазуту до Європейського Союзу відсьогодні, 5 лютого.

За даними іноземних видань, підставою для обмежень стали санкції, запроваджені 27 країнами-членами ЄС у відповідь на повномасштабну війни РФ проти України.

Зокрема, ЄС затвердив ембарго на морські постачання нафтопродуктів з Росії ще влітку, яке почало діяти 5 грудня 2022 року.

Зараз дивляться

Проте діє виняток для Софії та Загреба, які до кінця 2023 року можуть закуповувати газойль. Прага також має можливість поки що купувати російське дизельне пальне.

Згідно з планом, передбачено перехідний період протягом 55 днів для суден, які мають наміри перевезти російські нафтопродукти, закуплені та завантажені до 5 лютого, а також розвантажені до 1 квітня 2023 року.

Гранична ціна на рівні $45 за барель встановлена на нафтопродукти зі знижкою до сирої нафти, зокрема, мазут. Друга гранична ціна у розмірі $100 за барель стосується нафтопродуктів високого перероблювання з премією до сирої нафти, серед них бензин і дизельне пальне.