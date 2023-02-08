Лютий, 08 в 0:22

Данія разом з Німеччиною та Нідерландами планують передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1, які придбають у представників німецької промисловості.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. Він зазначив, що потрібно допомогти українцям захистити свою державу.

– Щойно сказав нашому другові та українському союзнику Дмитру Кулебі, що Данія разом з Німеччиною та Нідерландами створить ініціативу Leopard 1. Очікуйте початкової пожертви щонайменше 100 танків. Маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти українцям захистити власну країну, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Данії, Німеччині та Нідерландам за непохитну підтримку. На його думку, зміцнення України – це найкраща інвестиція в спільну європейську безпеку.

Зараз дивляться Своєю чергою міністр оборони Нідерландів Кася Оллонген уточнила, що її країна, а також Данія та Німеччина придбають 100 бойових танків Leopard-1A5 для України “безпосередньо у німецької промисловості”, пише Reuters. – Це перевірені танки, і оскільки їх налаштовують і готують до бойових дій, вони, безумовно, будуть корисними для українців, – сказала вона. В інтерв’ю нідерландському телеканалу NOS вона пояснила, що ці танки є дещо старішою моделлю, але “безумовно, все ще придатні для використання” при веденні бойових дій в Україні. Крім того, Кася Оллонген оприлюднила на своїй сторінці у Twitter спільну заяву Нідерландів, Німеччини та Данії, в якій йдеться, що танки будуть поставлені разом з необхідним логістичним забезпеченням та навчанням. – Данія, Німеччина і Нідерланди надають модернізовані танки з промислових складів, перші будуть надані за кілька місяців… Ініціатива включає навчання на Leopard-1A5, а також надання запчастин і боєприпасів, – йдеться у заяві. Зазначається, що до ініціативи висловила інтерес Бельгія, але пропозиція відкрита для будь-яких зацікавлених країн. Читайте Можна сказати без вагань, що світ був би кращим без Путіна – міністр оборони Німеччини

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