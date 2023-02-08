Кулеба у Британії анонсував корисний день для України та Сил оборони

Лютий, 08 в 15:36

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, перебуває з візитом у Сполученому Королівстві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що сьогоднішній день буде дуже корисним.

Зокрема, міністр додав, що для нього було честю скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force.

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— Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її Сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже, – написав міністр у соціальній мережі Facebook.

8 лютого Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. Під час візиту президент вже зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Президент виступив у Вестмінстерському палаці, де відбуваються засідання британського парламенту. Також у нього заплановано візит до Букінгемського палацу, де він зустрінеться з та королем Чарльзом III, а також виступ у парламенті країни-партнера.