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Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ: у переліку 15 позицій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Санкції
Фото: Depositphotos

Велика Британія 8 лютого додала до списку антиросійських санкцій 15 нових фізичних і юридичних осіб.

Серед них – шість організацій, які надавали військове обладнання, зокрема безпілотники, для вторгнення РФ на територію України.

Обмеження також спрямовані проти восьми фізичних і однієї юридичної особи, пов’язаних зі структурами, які допомагають “підтримувати багатство і владу кремлівських еліт”.

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А ще проти п’яти осіб, які, за даними британського уряду, пов’язані з розкішними резиденціями Путіна.

– Ці нові санкції посилюють економічний тиск на Путіна, підриваючи його військову машину, щоб допомогти Україні перемогти, – заявив глава британського  МЗС Джеймс Клеверлі.

Джерело: The Guardian
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