Cловаччина готова почати переговори про передавання винищувачів МіГ-29 Україні

Лютий, 10 в 22:29

Уряд Словаччини заявив про готовність почати переговори про передавання багатоцільових винищувачів четвертого покоління МіГ-29 Україні найближчим часом.

Так країна відповіла на офіційний запит Києва щодо передавання літаків, заявив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Словацький міністр оборони Ярослав Надь водночас заявив, що його країні більше не потрібні літаки цього типу, тому вона може продати їх або передати Україні, яка потребує захисту від російської агресії. Проте рішення ще не вдалося ухвалити.

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Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з Геґером на саміті ЄС у Брюсселі офіційно звернувся до Словаччини з проханням передати винищувачі МіГ-29.

Відомо, що Геґер пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб Словаччина змогла виконати це прохання. Словацькі видання повідомляють, що йдеться про передавання понад 10 літаків.