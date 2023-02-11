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РФ запам’ятає цей день: очільник МЗС анонсував великі події на 24 лютого

Юля Захарченко, редакторка стрічки
РФ запам’ятає цей день: очільник МЗС анонсував великі події на 24 лютого
Фото: Факти ICTV

На річницю повномасштабної війни Росії проти України можуть відбутися великі події. Це анонсував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку. За його словами, агресор запам’ятає цей день.

Зокрема, Кулеба анонсував великі події протягом 23 та 24 лютого у Нью-Йорку. Планується, що ці дні присвятять лише агресії РФ та перемозі України, яка наближається.

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– Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам’ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України, – сказав Кулеба.

Водночас очільник МЗС України зазначив, що виключення РФ з Радбезу ООН може тривати певний час, проте світ працюватиме в правильному напрямку.

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