РФ запам’ятає цей день: очільник МЗС анонсував великі події на 24 лютого
На річницю повномасштабної війни Росії проти України можуть відбутися великі події. Це анонсував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це Кулеба сказав в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку. За його словами, агресор запам’ятає цей день.
Зокрема, Кулеба анонсував великі події протягом 23 та 24 лютого у Нью-Йорку. Планується, що ці дні присвятять лише агресії РФ та перемозі України, яка наближається.
– Буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. Скажу так: Росія запам’ятає, як світ відзначить річницю її повномасштабної агресії проти України, – сказав Кулеба.
Водночас очільник МЗС України зазначив, що виключення РФ з Радбезу ООН може тривати певний час, проте світ працюватиме в правильному напрямку.