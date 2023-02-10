Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина

Лютий, 10 в 14:37

Рятувальники змогли дістати жінку з України та її 4-річного сина з-під зруйнованої внаслідок землетрусу будівлі, який стався у Туреччині.

Вони змогли дістатися Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя.

Повідомляється, що хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Акгьоль витягли з-під уламків та передали медичним бригадам.

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Стан здоров’я матері та сина задовільний.

Нагадаємо, що 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Місцева влада повідомляє, що кількість жертв руйнівного землетрусу становить щонайменше 17 176 осіб.

Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що під завалами можуть бути п’ять українців.

Джерело: CNN Turk