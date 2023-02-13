Лютий, 13 в 21:49

У наданні військової допомоги Україні не може бути жодних “червоних ліній”, зокрема і в питанні винищувачів.

Таку думку висловив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен в інтерв’ю DW.

Таким чином він відреагував на позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раніше заявляв, що поставки Києву бойової авіації не перебувають на порядку денному Берліна.

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Гойсґен зазначив, що в питанні підтримки України слід керуватися лише військовою необхідністю, а на полі бою потрібні як танки та артилерія, так і бойові літаки.

– Замість того, щоб проводити “червоні лінії”, думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні, – наголосив він.

Гойсґен визнав, що на Заході з’явилася певна втома від повномасштабної війни в Україні. У зв’язку з цим він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін на нашій державі не зупиниться. У планах Кремля може також бути захоплення Молдови та військова операція проти країн Балтії.

– Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії – вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік, – пояснив глава Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що для подолання ознак втоми від війни країнам Заходу потрібно проявити лідерство, зберігати тверду позицію та продовжувати підтримувати Україну.

Гойсґен також висловив занепокоєння через те, що в багатьох країнах світу переважає “російсько-китайський наратив” про війну в Україні. Водночас він висловив упевненість, що навіть ті країни, які вагаються, не хочуть домінування авторитарних режимів на світовій арені.

Як відомо, питання постачання бойових літаків Україні розглядатимуть міністри оборони країн НАТО на зустрічі 14-15 лютого.

Тим часом Україна офіційно спрямувала Нідерландам запит на постачання винищувачів F-16. Зараз він перебуває на розгляді.