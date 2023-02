Україна офіційно спрямувала Нідерландам запит на постачання багатофункціональних легких винищувачів F-16. Зараз він перебуває на розгляді.

Це підтвердила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яку цитує нідерландська телерадіокомпанія NOS.

За словами міністра, прохання Києва зрозуміле, але його “нелегко виконати”.

Міністр, зокрема, повідомила про необхідність консультацій зі Сполученими Штатами, які є країною-виробником винищувачів F-16.

Міністр запевнила, що Нідерланди “дуже серйозно ставляться” до запиту України, але питання бойових літаків вирішується “не так просто”.

Оллонгрен нагадала, що перш ніж українські військові зможуть використовувати винищувачі, вони мають пройти відповідну підготовку.

До того ж літак F-16 є розробкою США, у зв’язку з чим для його поставок потрібен дозвіл від американського уряду.

Водночас Оллонгрен не виключила, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з держав світу, де будуть використовуватися винищувачі F-16.

Наприкінці січня цього року прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поки не отримував запит від України на винищувачі. Тепер він офіційно надійшов, про що повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

Ukraine submitted a request to the Netherlands for the supply of F-16 fighters.

This was confirmed by Defense Minister Ollongren.

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) February 10, 2023