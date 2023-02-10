Лютий, 10 в 18:00

Україна офіційно спрямувала Нідерландам запит на постачання багатофункціональних легких винищувачів F-16. Зараз він перебуває на розгляді.

Це підтвердила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яку цитує нідерландська телерадіокомпанія NOS.

За словами міністра, прохання Києва зрозуміле, але його “нелегко виконати”.

Зараз дивляться

Міністр, зокрема, повідомила про необхідність консультацій зі Сполученими Штатами, які є країною-виробником винищувачів F-16.

– Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього, – зазначила Оллонгрен.

Міністр запевнила, що Нідерланди “дуже серйозно ставляться” до запиту України, але питання бойових літаків вирішується “не так просто”.

Оллонгрен нагадала, що перш ніж українські військові зможуть використовувати винищувачі, вони мають пройти відповідну підготовку.

До того ж літак F-16 є розробкою США, у зв’язку з чим для його поставок потрібен дозвіл від американського уряду.

Водночас Оллонгрен не виключила, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з держав світу, де будуть використовуватися винищувачі F-16.

– Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше, – додала міністр.

Наприкінці січня цього року прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що поки не отримував запит від України на винищувачі. Тепер він офіційно надійшов, про що повідомили і в Повітряних силах ЗСУ.

– Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила міністр оборони Оллонгрен, – зазначається в офіційному Twitter-акаунті Повітряних сил.

Ukraine submitted a request to the Netherlands for the supply of F-16 fighters.

This was confirmed by Defense Minister Ollongren.

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Як відомо, Україна протягом певного часу наполягає на постачанні сучасних бойових літаків для боротьби з повномасштабною агресією РФ. Президент Володимир Зеленський озвучував заклик щодо винищувачів під час візиту до Лондона, Парижа та Брюсселя. Однак поки що західні країни не взяли на себе офіційних зобов’язань щодо цього питання.

Згідно з правилами, країна, де виробляють бойові літаки, повинна дати дозвіл на їх поставку в Україну. Іноді такий дозвіл потрібен одразу від кількох держав. Наприклад, винищувачі Eurofighter Typhoon виробляють чотири країни: Велика Британія, Німеччина, Італія та Іспанія.

У США запевняли, що не проти передання союзниками винищувачів F-16 Україні.