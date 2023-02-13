Лютий, 13 в 15:25

На майбутній дводенній зустрічі міністрів оборони країн НАТО буде обговорюватися питання можливого постачання бойових літаків Україні.

Про це повідомив сьогодні на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

– Зараз також триває дискусія щодо літаків. І я очікую, що це також буде розглянуто завтра на зустрічі в Брюсселі, – наголосив він.

Столтенберг зазначив, що країни-члени НАТО, які вирішать надати Україні літаки, не зроблять блок частиною військового конфлікту.

Зараз дивляться

Генсек також заявив, що “подібні постачання потребують часу, а Києву потрібна термінова допомога”.

Він додав, що союзники повинні продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги та досягнення справедливого, сталого миру.

Столтенберг уточнив, що міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь як у зустрічі міністрів країн НАТО 14 лютого, так і в дев’ятому засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн)

– Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков. І для участі в Контактній групі під проводом США, і для зустрічі з міністрами НАТО. Разом ми вирішимо нагальні потреби України, – розповів генсек блоку.

Як відомо, 14-15 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч Північноатлантичної ради (North Atlantic Council) на рівні міністрів оборони країн-членів блоку. Вона пройде під головуванням Єнса Столтенберга.

Північноатлантична рада є важливим органом ухвалення політичних рішень Організації Північноатлантичного договору.

Джерело: НАТО