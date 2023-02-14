Лютий, 14 в 9:37

В адміністрації президента США Джо Байдена припускають відправлення Україні винищувачів.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела.

Президент України Володимир Зеленський вимагає від західних союзників відправлення винищувачів, хоча досі цього ніхто не робив.

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Раніше президент Джо Байден категорично заявив, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16.

Але офіційні особи Вашингтона визнають, що все ж таки можуть надати нашим збройним силам більш досконалу авіацію, або США можуть дати “зелене світло” на передавання американських F-16 з інших країн.

Питання авіації обговорюватиметься на зустрічі Рамштайн-9 у Брюсселі.

Також західні країни мають намір оголосити про виправлення Україні боєприпасів і засобів протиповітряної оборони перед новим наступом Москви, що планується. Київ неодноразово говорив про брак боєприпасів.

За словами офіційних осіб, ці нагальні потреби перевершили довгострокові запити на таку техніку, як винищувачі чи західні бойові танки.

За заявою НАТО у понеділок, новий наступ Росії вже розпочався.

– Україна каже нам, що їм справді дуже потрібні боєприпаси та додаткові засоби протиповітряної оборони, – сказав західний чиновник.

Офіційний представник США заявив, що в найближчому майбутньому винищувачі будуть менш важливими, оскільки Україна сподівається зберегти перевагу на полі бою.

– На чому ми справді маємо зараз зосередитися, то це на здатності України захищати небо, і вони зроблять це за допомогою зенітної артилерії, оснащеної відповідними боєприпасами. Винищувачі не мають і не будуть настільки ефективними проти російських повітряних сил, як комплексна система ППО, — заявив представник США.

За словами чиновника, ця війна виявилася артилерійською дуеллю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що війна в Україні споживає величезну кількість боєприпасів та виснажує запаси союзників. Поточні темпи видатків на боєприпаси в Україні у багато разів перевищують темпи виробництва.