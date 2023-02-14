Лютий, 14 в 8:00

Сьогодні, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться дев’ята зустріч у форматі Рамштайн.

В українському Міноборони покладають великі надії на сучасні західні літаки, адже війна на нашій землі триває майже рік, а ворог зосередився на знищенні цивільної критичної інфраструктури крилатими та балістичними ракетами.

Отже, нам потрібно захистити наше небо.

Зараз дивляться

Винищувачі F-16, Tornado, Eurofighter

15 листопада 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зв’язку з падінням ракети на території Польщі заявив, що нашим Збройним силам просто необхідно надати сучасні літаки типу F-15 і F-16 та системи ППО.

Заступник міністра закордонних справ та експосол у Німеччині Андрій Мельник також наголосив, що Україні потрібні бойові літаки – щоб це був потужний союз із винищувачів F-16, Tornado, Eurofighter тощо.

20 січня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив про готовність розглянути питання постачання Україні літаків F-16 та бойових машин піхоти, якщо буде відповідний запит.

Згодом міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила отримання офіційного запиту від уряду України. Тепер це потребує уважного розгляду, адже “не так легко це прохання виконати”.

Такої ж думки й президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, відправлення Україні винищувачів F-16 є доволі “серйозним викликом”. Наприклад, Польща має 50 таких літаків, та Україні їх треба більше.

До того ж ці винищувачі потребують відповідного персоналу з обслуговування, тому не так просто передати літаки Україні.

Нагадаємо, що і США, де виробляють винищувачі F-16, спочатку були категорично проти відправлення Україні літаків. Та згодом Вашингтон пом’якшив свою позицію.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, так стається, що кожна військова допомога для ЗСУ проходила низку етапів, серед яких була і відмова. Наприклад, так було з HIMARS, Bradley, та й з німецькими танками Leopard.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник покладає великі сподівання, що на сьогоднішньому Рамштайні вдасться домовитися щодо постачання Україні західної авіації. Про це він заявив у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, наразі авіація дуже важлива, адже саме цю зброю застосовує Росія проти мирного населення України.

– Великі сподівання на західну авіацію. Але мій особистий прогноз – це 50/50… Я є величезним прихильником американських систем F-15 та особливо F-16. Це чи не найкращі машини, які існують у природі. Хоча є шведські Saab Gripen, німецькі Tornado, британські Eurofighter Typhoon та французькі Rafale. Все це нам може підійти, – наголосив Петро Черник.

Які ж будуть підсумки щодо літаків, спрогнозувати є надзвичайно важко. Проте рано чи пізно західна авіація у нас з’явиться.

Військовий експерт розповів, що насправді найскладнішим моментом у наданні Україні винищувачів є забезпечення їхнього обслуговування.

– Догляд за машиною – це 90% часу для того, щоб вона повоювала решту 10%. Ось ці 90% – це технічний персонал, це відповідне обладнання, відповідні аеродромні смуги тощо. Все це нескінченний зв’язок із виробником літаків. Наприклад, у Сполучених Штатів немає більшого лобіста, ніж військово-промисловий комплекс, – розповів Петро Черник.

Він також вважає, що на Рамштайні-9 проговорять питання збільшення кількості систем ППО для України – тут значно більше оптимізму.

– Чогось нового навряд чи дадуть. Проте буде “звірка годинників” щодо наявного озброєння в Україні, а саме щодо надання більше німецьких IRIS-T, американських Patriot, італійських установок SAMP-T, – зауважив полковник Петро Черник.

Щодо “танкової коаліції”, про яку заявив міністр оборони Олексій Резніков, то на Рамштайні також будуть обговорювати, щоб якомога більше країн долучилися до такого союзу.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що наступна фаза війни буде пов’язана саме з танками. І йдеться не про старі Т-72, ​​а про сучасні бойові машини, як-от німецькі Leopard 2 та британські Challenger. Таких танків нам треба дуже багато.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV наголосив, що питання надання Україні сучасної авіації не нове – про це почали говорити ще з вересня минулого року.

Експерт упевнений, що літаки нам дадуть, та головне питання, коли саме. Зрозуміло, що Україна хоче якнайшвидше.

– Ми повинні переконати наших партнерів на тогорічному досвіді, що Збройні сили України можуть і надалі продовжувати успішні контрнаступи, можуть деокупувати території, і як наслідок – це приведе до миру в Європі, – заявив Олександр Мусієнко.

За його словами, для успішного контрнаступу Силам оборони України потрібні три складові.

По-перше, це танки та бронетехніка. Щодо цього озброєння ми вже маємо ухвалені рішення.

По-друге, це далекобійні ракети на відстань понад 100 км, наприклад, GLSDB. Ці ракети є в одному з пакетів допомоги від США. Також Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS для американських систем HIMARS.

Третій компонент – це літаки з ракетами повітря-земля та бомбами, щоб знищувати позиції та техніку ворога.

– Ось ці складові є запорукою деокупації нашої землі і, як наслідок, завершення війни, можливо, до кінця цього року. Саме це ми говоримо нашим партнерам, і розуміння у них з’являється, – наголосив Олександр Мусієнко.

Експерт висловив упевненість, що на Рамштайні-9 все ж ухвалять рішення щодо далекобійних ракет, а згодом, можливо, й літаки дадуть.