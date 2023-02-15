Українські рятувальники на 9 день після землетрусів у Туреччині визволили з-під завалів жінку

Лютий, 14 в 23:53

Українські рятувальники на дев’ятий день після серії потужних землетрусів у Туреччині допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, яка вижила після руйнування житлового будинку.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на команду, яка поїхала до Туреччини з рятувальною місією.

– Перше врятоване життя в Туреччині нашою командою! Це сталося у секторі R у місті Антак’я, де група Зведеного загону ДСНС виконувала пошуково-рятувальну місію на одному з найважчих напрямків, – повідомив очільник ДСНС Сергій Крук.

Він подякував особовому складу рятувальників за самовідданість та роботу. Проте він не розповів подробиць, в якому стані зараз перебуває врятована жінка.

Зараз дивляться

Нещодавно Туреччину сколихнула серія потужних землетрусів, внаслідок яких багато житлових будинків та офісних приміщень значно зруйновані. Водночас у місті Нурдагі вирішили повністю знести будівлі та відбудувати оселі заново.