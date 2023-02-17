Україна не зможе здобути мир, поки не переможе Росію – Макрон

Лютий, 17 в 17:16

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна не зможе здобути мир, поки не переможе Росію.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

– Час переговорів ще не настав, тому що Росія обрала війну. Росія націлилася на цивільну інфраструктуру та чинить воєнні злочини. Атака Росії має провалитися, – сказав Макрон.

Також президент Франції розповів про найманців Вагнера, згадавши, що коли він розмовляв з Путіним торік, він майже повірив йому, що той не має нічого спільного з Вагнерівцями, але тепер впевнений, що вони діють як інструмент мафії для вчинення злочинів.

Зараз дивляться

– Росія приречена на поразку, оскільки своїм нападом зміцнила державність України як країни. Змусила Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО, а європейські країни більше думати про самооборону, – йдеться у повідомленні.

Макрон зауважив, що напад Росії на Україну відбувся в тіні ядерної зброї, і закликав до діалогу за участю НАТО, Великої Британії та США щодо ядерних особливостей європейського альянсу.