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Україна не зможе здобути мир, поки не переможе Росію – Макрон

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна не зможе здобути мир, поки не переможе Росію.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

– Час переговорів ще не настав, тому що Росія обрала війну. Росія націлилася на цивільну інфраструктуру та чинить воєнні злочини. Атака Росії має провалитися, – сказав Макрон.

Також президент Франції розповів про найманців Вагнера, згадавши, що коли він розмовляв з Путіним торік, він майже повірив йому, що той не має нічого спільного з Вагнерівцями, але тепер впевнений, що вони діють як інструмент мафії для вчинення злочинів.

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– Росія приречена на поразку, оскільки своїм нападом зміцнила державність України як країни. Змусила Фінляндію та Швецію подати заявку на вступ до НАТО, а європейські країни більше думати про самооборону, –  йдеться у повідомленні.

Макрон зауважив, що напад Росії на Україну відбувся в тіні ядерної зброї, і закликав до діалогу за участю НАТО, Великої Британії та США щодо ядерних особливостей європейського альянсу.

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Джерело: The Guardian
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