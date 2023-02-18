Українці ніколи не здадуться: у Мюнхені представили виставку Ukraine is You

Лютий, 18 в 0:15

На Мюнхенській конференції з безпеки представили виставку Ukraine is You (Україна – це ти), організовану Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента.

Відвідувачі на деякий час можуть відчути себе українцями та помітити, що події, які відбуваються внаслідок нападу РФ, становлять загрозу і для інших країн. Усі охочі мають можливість розділити з українцями переможні моменти, труднощі та страждання, які виникли через російську агресію.

Зараз дивляться

На церемонії відкриття звернули увагу на важливості розкриття теми воєнних злочинів Російської Федерації проти України, за які РФ необхідно притягнути до відповідальності, зокрема, за жорстокі дії проти цивільного населення.

Під час відкриття виставки Віктор Пінчук наголосив на тому, що важливо інформувати світ про воєнні злочини РФ в Україні, зокрема, через мистецтво.

– Українці ніколи не здадуться. Питання лише в тому, скільки українців ще загинуть, перш ніж ми зупинимо цю війну. Відповідь на це – здебільшого у ваших руках, наших західних друзів. Ви можете ухвалювати потужні рішення та зробити так, щоб ця війна закінчилася швидше. Ця ідея лежить в основі виставки, оскільки ми вважаємо, що у цієї війни багато фронтів, – зазначив він.

На відкритті виставки виступили очільник постійної Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, колишній державний секретар США Джон Керрі, парламентська державна секретарка з питань оборони Німеччини Зімтє Мьоллєр, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, засновник YES, Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne Віктор Пінчук.

Фото: Victor Pinchuk Foundation