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США провели переговори з Маском щодо використання Starlink в Україні – Блінкен

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Уряд США провів перемовини з Ілоном Маском щодо використання системи супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє SkyNews.

Відповідаючи на запитання, чи просили США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink українськими військовими, Блінкен сказав, що “не може поділитися подробицями розмови з ним”.

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Українські військові використовують технологію мобільного інтернету для підтримки своєї роботи на полі бою, але нещодавні коментарі власника Ілона Маска викликали стурбованість щодо того, як довго це триватиме.

На початку лютого SpaceX обмежила українським бійцям доступ до супутникової мережі Starlink для керування безпілотниками та дронами. 

Глава корпорації Гвін Шотвелл висловила своє незадоволення через користування зв’язком як зброєю.

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