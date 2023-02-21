Лютий, 21 в 16:00

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни-члени ЄС надати Україні боєприпаси з їхніх складів.

Про це головний дипломат Євросоюзу повідомив на пресконференції за підсумками переговорів з головою МЗС України Дмитром Кулебою та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Боррель уточнив, що надіслав відповідного листа міністрам оборони країн ЄС після наради з міністрами закордонних справ.

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– Оборона – це питання, яке перебуває у компетенції держав-членів… Вчора вночі я надіслав листа всім міністрам оборони, який вони отримають сьогодні, з проханням надати Україні боєприпаси з їхніх складів і ті, що передбачені вже укладеними з промисловістю контрактами, віддавши Україні пріоритет, – наголосив Боррель.

Він нагадав, що в умовах повномасштабної війни час вимірюється “тижнями, а не місяцями”. Тому перше, що має зробити Євросоюз у допомозі Україні, – надати наявне озброєння. Паралельно потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у ЄС.

– Перше, що ми маємо зробити, – це використати те, що ми маємо, друге – мати більше, і третє – збільшити виробничі потужності, – пояснив Боррель.

Він зазначив, що Україна має отримати від союзників всю необхідну військову допомогу, і її потрібно прискорювати, особливо поставки боєприпасів.

– І ми зараз розглядаємо, як можна прискорити надання такої допомоги Україні з боку країн-членів ЄС, –заявив Боррель.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, повідомив, що експерти із закупівель військового блоку, Євросоюзу та України проведуть спільне засідання щодо постачань озброєння.

– Ми погодилися сьогодні скликати зустріч експертів із закупівель НАТО, ЄС та України, щоб побачити, що ще ми можемо зробити разом, щоб Україна мала необхідну зброю. У НАТО ми багато місяців працювали над нарощуванням виробництва, – заявив Столтенберг.

Він також повідомив, що на прохання України НАТО допоможе нашій державі розвивати ефективну та прозору систему закупівель.

Джерело: Twitter-акаунт Оани Лунгеску