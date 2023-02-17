Лютий, 17 в 14:08

На величезному заводі поблизу швидкісної автомагістралі в центрі Скрентона, штат Пенсільванія, виробляють артилерійські боєприпаси для Збройних сил України.

Телеканал CNN показав, як у цехах виготовляють розпечені снаряди.

Завод працює на повну потужність та виробляє приблизно 11 тис. артилерійських снарядів на місяць. Але таку кількість українські військові витрачають лише за кілька днів.

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Щоб задовольнити потреби, на заводі вирішили встановити нове високотехнологічне обладнання та найняти кілька десятків додаткових робітників. Зрештою завод має перейти на цілодобовий графік безперервного виробництва.

Боєприпаси виготовляють зі спеціальної сталі, яку нагрівають до 2 тис. градусів і з якої формують оболонку для снаряда. На цьому етапі потрібно кілька годин, лише щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми.

На заводі виготовляють артилерійські снаряди діаметром 155 мм.

Раніше повідомлялося, що США потрібно від 12 до 18 місяців, щоб вийти на максимальне виробництво у 70 тис. артилерійських снарядів на місяць.