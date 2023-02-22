Лютий, 22 в 17:53

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив президенту США Джо Байдену і союзникам, що вони не можуть дозволити Росії продовжувати “підривати” європейську безпеку.

Про це пише Sky News із посилання на слова Столтенберга на зустрічі Бухарестської дев’ятки, куди були запрошені очільник НАТО та американський лідер.

За словами глави військово-політичного блоку, через рік після вторгнення пан Путін не готується до миру, а “готується до нової війни”.

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Він закликав союзників надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім гарантувати, що історія не повториться.

– Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років, – каже Столтенберг.

Серед прикладів він перелічив як Грузію, так і тимчасово окуповані Крим і Донбас.

– Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку. Ми повинні розірвати це коло російської агресії, – сказав він.

Столтенберг, серед іншого, повторив тезу про те, що союзники по НАТО ще ніколи не були такими згуртованими і можуть захистити кожен сантиметр території членів Альянсу.

Генсек НАТО окремо високо оцінив лідерство Джо Байдена і його “залізну відданість” європейській безпеці.

– Ваш візит до Києва надіслав чіткий сигнал про непохитну підтримку України, – сказав він.

Раніше Столтенберг заявив, що після рішення президента Росії Володимира Путіна зупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) була зруйнована уся архітектура контролю над озброєнням.