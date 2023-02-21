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Архітектура контролю зруйнована: генсек НАТО про зупинення участі РФ у ядерній угоді

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

У НАТО розчаровані рішенням РФ про призупинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START) та закликають Москву поважати домовленості.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі за участі глави МЗС України Дмитра Кулеби та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

– Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START, – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що протягом останніх років Росія неодноразово порушувала ключові домовленості щодо контролю за озброєннями.

Зараз дивляться

– Сьогоднішнім рішенням щодо договору New START вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю РФ переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості, – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг нагадав, що архітектура контролю за озброєннями розбудовувалася протягом десятиліть, а зараз Росія руйнує її. Він наголосив, що ситуація, “в якій зброї стає більше, а контролю над озброєннями – менше, робить світ більш небезпечним місцем”.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін під час виступу 21 лютого заявив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він також заявив, що Росія може проводити ядерні випробування.

Договір New START (Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь) був укладений між США та РФ у квітні 2010 року в Празі та набув чинності 5 лютого 2011 року. У 2021 році сторони домовилися про продовження дії договору ще на п’ять років – до початку лютого 2026 року.

Він передбачає взаємне скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь країнами-підписантами.

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Джерело: Twitter-акаунт Оани Лунгеску

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