На понад €140 млн: уряд Швейцарії просить парламент схвалити нову гумдопомогу Україні

Лютий, 22 в 18:24

Швейцарський уряд домагається схвалення парламенту на виділення 140 млн франків (€141 млн) додаткової гуманітарної допомоги Україні та Молдові.

Швейцарія вже виділила 1,3 млрд франків на підтримку України, з яких 1,03 млрд франків на підтримку українців, які зупинилися у Швейцарії.

Повідомляється, що продовження підтримки необхідне для покращення “хиткого становища” людей в Україні, де 40% населення залежать від допомоги.

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— Гуманітарним шляхом, дипломатичним шляхом і з метою відновлення ми можемо підтримати Україну, – сказав на пресконференції глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

112 млн франків планують виділити Україні, а ще 26 млн франків – Молдові.

Передбачена допомога включає укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури або невеликі кредити малим сільськогосподарським підприємствам. Також можуть бути підтримані розмінування, психологічна та соціальна підтримка населення.

На початку лютого повідомлялося, що Швейцарія близька до того, щоб переглянути свій нейтралітет та дозволити передання озброєння Україні.

Зазначено, що покупці швейцарської зброї юридично не мають права реекспортувати її, і це обмеження, за словами деяких представників збройової промисловості країни, зараз шкодить торгівлі.