В Естонії дозволи на зброю видаватимуть лише громадянам країн ЄС та НАТО

Лютий, 22 в 18:58

Парламент Естонії Рійгікогу під час засідання ухвалив закон, за яким дозвіл на зброю в Естонії надалі видаватимуть лише громадянам держав-членів Європейського Союзу та НАТО, які мають посвідку на проживання в Естонії або які живуть у країні на підставі права на проживання.

Для інших іноземців дозволи на зброю будуть визнані недійсними, а видача нових дозволів буде припинена.

Раніше видані ліцензії діятимуть протягом року після набрання чинності законом.

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За цей час зброю можна буде здати, привести частину зброї в непридатний до стрільби стан або вжити заходів для зміни громадянства.

Як передає видання Delfi, за потреби зброю та боєприпаси буде вилучено у примусовому порядку.

У жовтні 2022 року аналогічний закон ухвалила Латвія, у грудні – Литва. У цих двох країнах Балтії володіти зброєю було заборонено лише громадянам Росії та Білорусі — інших іноземців із держав, які не входять до ЄС, заборона не торкнулася.